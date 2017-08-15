مصادر بمجلس الدولة: عرض الحركة القضائية على المجلس الخاص السبت المقبل

كتب ـ محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن اللجنة الخاصة بوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، تستعد لعرض الحركة القضائية على المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة المجلس، السبت المقبل.

أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة تضع في قائمة أولوياتها إنهاء الحركة القضائية بشكل يضمن إرضاء جميع قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بالحركة المرتقبة.

وكان المستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص، صرح صباح اليوم، أن إعداد الحركة القضائية لمجلس الدولة يتم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تضم ثلاثة من شيوخ قضاة المجلس، مضيفًا أن اللجنة يرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس.

أضاف رشيد، أن المستشار أبو العزم يشرف بشكل يومي على توزيع قضاة المجلس على مختلف الأقسام، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة وروؤساء الأقسام، نافيًا تفرد أحد من أعضاء الأمانة الفنية بإعداد الحركة القضائية للمجلس.

وكان المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة، صرح لمصراوي أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس مازال يشغل منصب رئيس قسم التشريع، منذ توليه رئاسة المجلس، لتسيير كافة أعمال القسم، ولعدم التأثير على مناقشة ومراجعة كافة القوانين والتشريعات المعروضة على القسم.

ونفي عبد الرحيم تولي المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع خلفًا لأبو العزم، مضيفًا: " ما أثير عن تولي المستشار أبو النجا رئاسة قسم التشريع لمدة شهرين، لحين خروجه إلى سن المعاش، وتولي المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع عقب ذلك، عار تمامًا من الصحة، ولم يتم البت نهائيًا في ذلك".