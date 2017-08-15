أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نيفين تطلب الخلع من زوجها: "المخدرات جننته وحاول يقتلني"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نيفين تطلب الخلع من زوجها: "المخدرات جننته وحاول يقتلني"

12:47 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

كتبت - نور العمروسي:

أقامت نيفين ربة منزل دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة مدينة نصر، تطلب الخلع من زوجها مبررة طلبها بأن زوجها مدمن مخدرات وحاول قتلها.

وقالت "نيفين. س" البالغة من العمر 30 عاما في دعواها التي تحمل رقم 2891 لسنة 2017 تزوجت من 6 سنوات من "محمد. ع" البالغ من العمر 33 عاما يعمل سائق تاكسي و ربنا رزقنا بطفلتين 5 و 3 سنوات.

وتابعت: "من أول الزواج فوجئت بزوجي يتعاطى مخدرات وبدأت المشاكل كان التعدي علي بالضرب والسب بدون سبب وحاولت الانفصال في بداية حياتنا الزوجية ولكن فوجئت بوجود حمل و بتدخل أسرته بالتصالح والتعهد لي أن زوجي سوف يغير من سلوكه السيء وذلك من أجل المولود المنتظر و رضيت بمواصلة الحياة الزوجية".

وأضافت الزوجة: "أصبحت أنام على الأرض بعدما باع زوجي أثاث البيت كي يشتري مخدرات وباع ذهبي وأخذ مني مبلغا من المال ورثته من والدي بعد وفاته وأصبحت لا أملك شيئا وطالبني بالخروج لكى استلف حتى يشتري المخدرات".

وقالت نيفين: "فوجئت من 3 شهور زوجي طلقني من أجل الحصول على معاش والدي المتوفى وطلب مني أن نتزوج بعقد عرفي وعندما رفض ردني إلى عصمته مرة أخرى وأصبحت كل تصرفاته جنونا وعنفا ما جعل الطفلتين تعيشان في حالة رعب خاصة وأنه يتعدى عليهما بالضرب رغم صغر سنهما".

وأضافت: "في يوم حاول يقتلني بخنقي بالحزام عندما طلب مني فلوسا يشتري مخدرات وقلت له لا يوجد معي وعندما شعرت بلحظة الموت قررت الهروب أخذت مفروشات البيت وبعتها واخذت ثمنها وأطفالي وهربت من بورسعيد إلى القاهرة و أخذت سكنا وقمت بالعمل في مصنع عامله حتى أنفق على أطفالي وأنتظر الحكم بالخلع حتى أحصل على معاش والدي".

واختتمت نيفين حديثها: "المخدرات جننته ومحاولة قتلي فشلت هذه المرة لن أنتظر أن تنجح المرة الأخرى، لذلك أقمت دعوى خلع للضرر"، وما زالت الدعوى مستمرة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيمان تهدد بالانتحار أمام محكمة الأسرة: "بنتي بقت عروسة ومخدتش النفقة"

    أخبار

  • زينب أمام المحكمة تطلب الخلع: "بيخوني مع زوجة البواب"

    أخبار

  • منى: "أبوالعيال طلقني خوفا من العدوى.. عايز واحده سليمه"

    أخبار

  • تأجيل دعوى خلع الفنانة زينة من أحمد عز لـ 24 سبتمبر

    أخبار

إعلان

66d15f43ad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟