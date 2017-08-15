نيفين تطلب الخلع من زوجها: "المخدرات جننته وحاول يقتلني"

كتبت - نور العمروسي:

أقامت نيفين ربة منزل دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة مدينة نصر، تطلب الخلع من زوجها مبررة طلبها بأن زوجها مدمن مخدرات وحاول قتلها.

وقالت "نيفين. س" البالغة من العمر 30 عاما في دعواها التي تحمل رقم 2891 لسنة 2017 تزوجت من 6 سنوات من "محمد. ع" البالغ من العمر 33 عاما يعمل سائق تاكسي و ربنا رزقنا بطفلتين 5 و 3 سنوات.

وتابعت: "من أول الزواج فوجئت بزوجي يتعاطى مخدرات وبدأت المشاكل كان التعدي علي بالضرب والسب بدون سبب وحاولت الانفصال في بداية حياتنا الزوجية ولكن فوجئت بوجود حمل و بتدخل أسرته بالتصالح والتعهد لي أن زوجي سوف يغير من سلوكه السيء وذلك من أجل المولود المنتظر و رضيت بمواصلة الحياة الزوجية".

وأضافت الزوجة: "أصبحت أنام على الأرض بعدما باع زوجي أثاث البيت كي يشتري مخدرات وباع ذهبي وأخذ مني مبلغا من المال ورثته من والدي بعد وفاته وأصبحت لا أملك شيئا وطالبني بالخروج لكى استلف حتى يشتري المخدرات".

وقالت نيفين: "فوجئت من 3 شهور زوجي طلقني من أجل الحصول على معاش والدي المتوفى وطلب مني أن نتزوج بعقد عرفي وعندما رفض ردني إلى عصمته مرة أخرى وأصبحت كل تصرفاته جنونا وعنفا ما جعل الطفلتين تعيشان في حالة رعب خاصة وأنه يتعدى عليهما بالضرب رغم صغر سنهما".

وأضافت: "في يوم حاول يقتلني بخنقي بالحزام عندما طلب مني فلوسا يشتري مخدرات وقلت له لا يوجد معي وعندما شعرت بلحظة الموت قررت الهروب أخذت مفروشات البيت وبعتها واخذت ثمنها وأطفالي وهربت من بورسعيد إلى القاهرة و أخذت سكنا وقمت بالعمل في مصنع عامله حتى أنفق على أطفالي وأنتظر الحكم بالخلع حتى أحصل على معاش والدي".

واختتمت نيفين حديثها: "المخدرات جننته ومحاولة قتلي فشلت هذه المرة لن أنتظر أن تنجح المرة الأخرى، لذلك أقمت دعوى خلع للضرر"، وما زالت الدعوى مستمرة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها.