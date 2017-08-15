مذيعة تزوجت مصري وفضلت أبناءها عن النجومية.. 13 معلومة عن مايا نصري

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فنانة لبنانية تجمع بين موهبتي التمثيل والغناء، استطاعت بإجادتها للهجة المصرية أن تخرج بشهرتها من حيز لبنان إلى حيز الوطن العربي، من بوابة الفن مصر، وحققت نجاحًا كبيرًا بمشاركتها الفنان مصطفى شعبان لبطولة فيلم "كود 36" في عام 2007، ولكنها اختفت فيما بعد لعدد من السنوات، ثم قررت العودة من خلال فيلم "قسطي بيوجعني" مع الفنان هاني رمزي والمقرر طرحه قريبا بدور العرض.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 13 معلومة عن الفنانة اللبنانية مايا نصري..

1- ولدت في قرية صغيرة بشمال لبنان، يوم 15 أغسطس 1976، أي أنها تبلغ من العمر 41 عامًا.

2- اسمها بالكامل "مايا حسام الأسمر".

3- ترعرعت في كنف عائلة تتكون من "مي" الأم، و"حسام" الأب، ولديها شقيق يدعى "مروان" وشقيقة تدعى "رنا".

4- التحقت بالجامعة اللبنانية في بيروت للفنون الجميلة لتدرس التمثيل وإخراج المسرح والتلفزيون والسينما.

5- عملت كمذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني عام 1996، قبل أن تقرر الاتجاه للغناء.

6- في عام 1999 شاركت "مايا" في برنامج "كأس النجوم"، عن فئة "ليلى مراد"، وغنت أشهر أغانيها، فحصلت على 3 كؤوس، الأول كأس الفنانة، والثاني كأس الجمهور، والثالث "كأس الكؤوس" عن فئة الطرب.

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7- انتبه إلى موهبتها الفنية المخرج سيمون الأسمر، وقدمها إلى ساحة الغناء العربي بإصدار أولى ألبوماتها عام 2001 بعنوان "أخبارك ايه"، الذي حقق نجاحًا واسعًا، وكان بداية شهرة "مايا" على مستوى لبنان.

8- أصدرت "نصري" ألبومها الثاني عام 2003 باسم "لو كان ليك قلب"، وألبومها الثالث عام 2005 باسم "إزاي تعرفني"، والرابع والأخير عام 2008 باسم "جي الوقت".

9- تعالمت كمطربة مع كبار الملحنين مثل: "صلاح الشرنوبي، مروان خوري، محمد رحيم، زياد بطرس" وآخرين.

10- نجاحها على مستوى الغناء أهلها للمشاركة في أول بطولة سينمائية مع الفنان مصطفى شعبان في فيلم "كود 36"، عام 2007، حيث قدمت دور "نورهان"، الفتاة التي تستغل الأجهزة الأمنية "فيلتها" لحراسة شخصية هامة مجاورة لها دون معرفتها، ومن ثم تنشأ بينها وبين ضابط الحراسات "شريف"، الذي جسده مصطفى شعبان، قصة حب تنتهي بالزواج، وخلال الفيلم قدمت أغنيتين هما: "أيوة كده، أنا كنت ايه".

11- تزوجت في عام 2010 من المخرج المصري "إيهاب لمعي"، ورُزقت منه بابنه هي "ميكايلا" وولد هو "جيوفاني".

12- بررت سبب اختفائها عن الساحة الفنية لعدة سنوات برعايتها لأبنائها، وقالت في حوار سابق مع "التحرير الإخباري" عن عودتها للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم "قسطي بيوجعني": "لحقيقة أن أصدقائي يدفعوني لاتخاذ هذا القرار منذ نحو 4 سنوات، لكنني كنت أؤجله لأكون بجوار ابنائي، إلى أن يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم، إذ كنت أرغب في أن أكون بجانبهم في اللحظة الأولى من كل شيء، الأولى في الكلام وأن اسمع منهم كلمة ماما".

13- شاركت في 3 أفلام سينمائية هي: "كود 36، خارج عن القانون، الديكتاتور"، و8 مسلسلات تلفزيونية أشهرها: "سلطان الغرام، سر علني، امرأة من زمن الحب".