السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الإبادة في رواندا

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زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري ومتحف ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، ووضع إكليلا من الزهور على النصب.

ووصل السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيجالي، وكان في استقباله الرئيس الرواندي، وعقدت مراسم استقبال رسمية له على أرض المطار، وذلك ضمن جولته الإفريقية، لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية.

وتشكل الجولة التي بدأها السيسي أمس الإثنين، بزيارة تنزانيا، تحركًا جديدًا للقاهرة يعكس مساعيها لتأمين المصالح المائية، ودرء التهديدات الأمنية القادمة من الجنوب الإفريقي، والرغبة في تعزيز العلاقات ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية مع دول القارة.

وعقد السيسي، أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التنزانى جون ماجوفولي، في العاصمة دار السلام، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

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وتشمل جولة الرئيس زيارة دولتي الجابون وتشاد.