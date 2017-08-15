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بينهم علاج السرطان وصاروخ مائي.. 39 ابتكارا لطلاب القليوبية (صور)

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بينهم علاج السرطان وصاروخ مائي.. 39 ابتكارا لطلاب القليوبية (صور) بينهم علاج السرطان وصاروخ مائي.. 39 ابتكارا لطلاب القليوبية (صور)

التحرير

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قدم طلاب مديرية التعليم بالقليوبية، 39 مشروعا علميا منها: مشروعات لتنقية مياه الشرب، وعلاج السرطان، وتحويل البلاستيك لخشب، وروبوت مستشكف للحرائق والغازات السامة، وجهاز لتوليد الغاز والكهرباء، وروبوت لمساعدة المكفوفين، وصاروخ مائي، وذلك على هامش معرض "القليوبية تبتكر" الذى نظمته إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم النشط، والمركز الاستكشافي للعلوم بالقناطر الخيرية.

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وافتتح اليوم الثلاثاء، اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض، مطالبا المسئولين بالمحافظة بالاهتمام بتلك الابتكارات والطلاب المبتكرين، مشيرًا إلى أن كل مشروع كبير ورائد يبدأ بتجربة بسيطة، فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعرض الحالى يؤهل الطلاب للمشاركة فى معرض العلوم والهندسة الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد أكبر مسابقة علمية هندسية فى العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

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واضاف أنه سيتم تحكيم المشاريع الطلابية وتصعيد الفائزين وتأهيلهم للمشاركة فى التصفية النهائية على مستوى الجمهورية فى فبراير المقبل، وتصعيد الفائزين بعد ذلك للمشاركة فى المعرض الدولي فى أمريكا مايو ٢٠١٨م.

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