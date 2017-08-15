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الجهاد الإسلامي تحذر من عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق

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مصراوي Masrawy

الجهاد الإسلامي تحذر من عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق

12:56 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الجهاد الإسلامي تحذر من عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق

غزة - (د ب أ):

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء من مساعي انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية من دون توافق وطني على ذلك.

واعتبر بيان صادر عن الحركة أن "ما يجري من إعداد وتحضير لعقد المجلس الوطني بعيداً عن الاجماع الوطني يمثل التفافاً وخروجاً واضحاً عن كل التوافقات التي توصلنا لها سابقاً عبر الحوارات التي تمت في القاهرة برعاية مصرية".

وأكد البيان "ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ترتيب الوضع الفلسطيني وتطوير منظمة التحرير لتصبح إطاراً جامعاً للكل الفلسطيني"، معتبرة أن عقد المجلس الوطني دون توافق "يزيد حالة التوتر وتكريس الانقسام".

وشدد بيان الجهاد على "رفض أي دعوة لعقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال في رام الله ونرى أن ذلك مقدمة لاستبعاد قوى المقاومة والاستمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت عقب اجتماع لها في رام الله مساء أول أمس السبت مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني في "أقرب وقت مُمكن".

وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير أن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي كونهما غير أعضاء في المنظمة.

والمجلس الوطني يمثل برلمان منظمة التحرير وعقد آخر مرة في دورة عادية عام 1996، وهو يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

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