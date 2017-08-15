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وزير البيئة من الإسكندرية: إعداد قوائم بالمصانع الملوثة للبحيرات

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة من الإسكندرية: إعداد قوائم بالمصانع الملوثة للبحيرات

01:08 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

وزير البيئة من الإسكندرية: إعداد قوائم بالمصانع الملوثة للبحيرات

وزير البيئة

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الانتهاء من إعداد قوائم بالمصانع الواقعة على البحيرات لدراسة إمكانية تركيب حساسات بيئية للسيطرة على التلوث الناتج من تلك المصانع.

وأكد الوزير على ضرورة تشديد الرقابة على المناطق التي بها صرف صناعي من خلال رصد أي مخالفة بيئة، ورصد نسبة ومصادر التلوث بالبحيرات ووضع لجان لمتابعة المصانع والشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، بمقر الديوان العام لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة إدارة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، ومراجعة أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، أكد وزير البيئة، على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في التعامل مع تأثير التغييرات المناخية والبيئة القادمة على المناطق الساحلية والبحيرات بالمحافظة، من توفير الخبراء ورصد أي ظاهرة ناتجة عن تلك التغييرات المناخية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة لمواجهتها.

حضر الاجتماع كل من اللواء باسم عزت علام، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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