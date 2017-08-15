مصدر: بدء التقديم للمدارس اليابانية الأسبوع المقبل.. "وشرط خاص لولي الأمر"

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن موعد التقديم للمدراس اليابانية، نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن مصروفات المدارس تتراوح من 2 إلى 4 آلاف جنيها، حسب مكان المدرسة وطبيعتها الجغرافية.

وأضاف المصدر لمصراوي، الثلاثاء، أن من بين الاشتراطات لقبول الطالب، أن يقر ولي الأمر بالحضور للمدرسة نحو 20 ساعة خلال العام الدراسي، لمتابعة نجله والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لبناء المدارس اليابانية، جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء، أشاد في مستهل الاجتماع بمبادرة التعليم المصرية ـ اليابانية التي تأتي في إطار ما يمكن أن تقدمه التجربة اليابانية في التعليم، مع تطبيق آليات جديدة في الإدارة، فضلاً عن الاهتمام بالأنشطة التربوية المدرسية التي تدعم المهارات الخاصة وتهتم ببناء الشخصية.



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