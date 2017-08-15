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رئيس الوزراء يلتقي نقباء "المهندسين والعلميين والمعلمين" لبحث مشكلات النقابات

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يلتقي نقباء "المهندسين والعلميين والمعلمين" لبحث مشكلات النقابات

12:58 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

كتب - محمد غايات:
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع كل من نقيب المهندسين ونقيب المعلمين ونقيب العلميين، لليوم الثاني من بدء الجولة الجديدة من الحوار المجتمعي الموسع الذي تبادر بإجرائه مع مختلف مكونات المجتمع ورموزه وأصحاب الرأي والفكر.

وبدأ الحوار المجتمعي، أمس الإثنين، وذلك استمرارًا لنهجها في طرح ومناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام على كافة الأصعدة، وإيضاح الحقائق بمنتهى الشفافية حول ما تتخذه الحكومة من إجراءات وقرارات لاسيما فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، والاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات للاستفادة منها.

من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلف مستشاره السياسي بالتواصل المستمر مع رؤساء النقابات المهنية كآلية للتواصل بين النقابات المهنية والحكومة، موضحًا أنه من بين المشاكل التي تم عرضها على رئيس الوزراء موضوع البدل وموضوعات أخري كالتدريب وما يهم النقابة.

من ناحيته، قال عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى العديد من الأمور التي ستفيد النقابة كونها تضم عددًا كبيرًا من الخبرات والكفاءات، موضحًا أن النقابة تهدف للتعمير والتنمية في كافة أنحاء .

وأضاف نقيب العلميين أن المؤتمر المقرر عقده للنقابات المهنية في وقت لاحق سيبحث العديد من الموضوعات والقضايا وبحث التنمية في مصر وفقًا لقواعد التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

ولفت إلى أن لقاء رؤساء النقابات اليوم مع رئيس الوزراء كان "فرصة للتواصل لحل المشاكل التي تواجهنا حيث نشهد حاليًا فرصًا جديدة للتواصل بين المؤسسات المصرية والنقابات المهنية والتي بها أكبر مخزون من الخبرات".

وتابع "من حق الدولة أن تستفيد من هذه الخبرات وأن تكون النقابات المهنية هي المستشار العلمي الأول لكل المشروعات القومية".

كان إسماعيل أشار إلى أن الحكومة مستمرة في التواصل مع كافة النقابات المهنية، مؤكدًا عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لها لتقوم بدورها الهام والمحوري في دعم جهود التنمية.

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