بالصور- إقبال متوسط على معامل "القاهرة" في أول أيام تنسيق الدبلومات الفنية

كتبت- داليا شبل:

تصوير- محمود بكار:

شهد مكتب تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إقبالًا متوسطًا من قبل طلاب الدبلومات الفنية، لتسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك في اليوم الأول من تنسيق الدبلومات.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، إن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف شعبها (تجارى، صناعي، زراعي، فندقي) هو 60%.

وأضاف "عطا" كما أنه سوف يتم قبول 20 ألف طالب وطالبة من الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية بمختلف محافظات مصر وهذا سيكون وفقا للنسبة المحددة سابقا من المجلس الأعلى للجامعات وسوف يتم قبول الطلاب في كليات (الهندسة، التجارة التربية، التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، التمريض، الفنون التطبيقية الآثار شعبة ترميم أثار).

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن قواعد قبول كافة الطلبة والطالبات الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية، 3 سنوات، وما يعادلها بالمعاهد الفنية التجارية المتوسطة، بمختلف الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث تكون فترة الدراسة بها لمدة عامين، وطبقاً للقرار الوزاري رقم 1487 بتاريخ 27/12/1990 فقد تضمنت القواعد قبول أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية بالمعهد الفني التجاري بالعريش بحد أدنى 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات.

وتابعت الوزارة، وقد تضمنت القواعد هذا العام على السماح للطلاب الحاصلين على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلى للدرجات من طلاب دبلوم المعاهد الفنية وكذلك طلاب دبلوم المدارس الفنية المتقدمة بالتقدم الى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات للالتحاق ببعض المعاهد والكليات التابعة لجامعات الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة، كما أنه سوف يتم استثناء الطلاب الخمسة الأوائل في الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالكليات الجامعية من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها هذا العام.