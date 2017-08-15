بالصور- أبرزها: "الحلم مش بعيد .. الكاس في بورسعيد".. اللافتات تزين شوارع المحافظة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زينت أعلام النادي المصري شوارع محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع مباراة نهائي كأس مصري، التي ستجمع الفريق الساحلي مع النادي الأهلي، في الثامنة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووضع مشجو النادي لافتات عليها عبارات تشجيع وأعلام الفريق الخضراء التي يتوسطها النسر الأبيض على السيارات ونوافذ منازلهم وفي الشوارع الرئيسية، وكان أبرز العبارات التي كتبت على اللافتات: "الحكاية مش حكاية بطولة .. الحكاية عشق من الطفولة"، "الحلم مش بعيد .. الكاس في بورسعيد"، "يا رب النصر للمصري من غير منشطات ولا حكام أجانب"، "الكاس يا مصري"، "كل الناس تقول يا رب".

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، أعلن في وقت سابق، توفير 5 شاشات عملاقة بالاستاد، وذلك تيسيرًا على جماهير وأعضاء النادي المصري الراغبين في مشاهدة المباراة، موضحًا أنه سيتم وضع شاشتين أمام المدرج الغربي، فيما ستوضع شاشة امام مدرج الدرجة الأولى (شمال)، والذي سيُخصص لأعضاء الجمعية العمومية، بينما الشاشة الرابعة ستوضع أمام مدرج الدرجة الأولى (يمين) والذي سيُخصص للأسر والعائلات من أبناء بورسعيد، فيما توضع الشاشة الخامسة أمام المدرج البحري.