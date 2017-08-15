اجتماع طارئ لائتلاف دعم مصر لدراسة ملف السكة الحديد

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دعا محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، لاجتماع طارئ، غدا الأربعاء، لأعضاء الائتلاف ووزير النقل، هشام عرفات، وذلك لمناقشة ملف السكك الحديد، وخطة الحكومة لتطوير خدمات النقل ومعالجة المشكلات المزمنة، التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.

وصرح السويدي بأنه لم يعد مقبولا أن تُسال دماء الأبرياء على قضبان السكك الحديد، في حوادث متكررة، في الوقت الذي يشهد العالم طفرة في تطوير خدمات النقل بالقطارات.

وأضاف أن ائتلاف دعم مصر على استعداد للعمل مع الحكومة، للوصول إلى حلول غير تقليدية، وأفكار خارج الصندوق للتعجيل برفع مستوى خدمات السكك الحديد بمصر.

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جاءت دعوة الائتلاف لهذا الاجتماع الطارئ، في إطار متابعة الائتلاف لتبعات حادث تصادم قطاري الاسكندرية، وحرص الائتلاف على العمل مع الحكومة لتطوير السياسات، وبرامج العمل التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات للمواطن في القطاعات المختلفة.

يذكر أن قطارين اصطدما، الجمعة الماضية، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا وإصابة 143 آخرين.