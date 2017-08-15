باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة مبابي

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وصلت مفاوضات انتقال الدولي الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان لطريق مسدود، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من إعلان إتمام المفاوضات بنجاح منذ أيام.

وأضافت الصحيفة أن مبابي صاحب الـ18 عامًا، وصل إلى قناعة باستحالة انتقاله إلى سان جيرمان في الصيف الحالي، لذلك قرر البقاء في موناكو لموسم إضافي حتى صيف 2018.

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وقالت الصحيفة إن تخلى سان جيرمان أيضًا عن فكرة التعاقد مع مبابي لسببين رئيسيين، الأول يتعلق بإخفاقه في إيجاد معادلة تتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف في حال التعاقد معه، والثاني يتعلق برفض موناكو بيع اللاعب لمنافسه المباشر.

يذكر أن هذه الأنباء بمثابة النبأ السار لريال مدريد الإسباني، حيث يطمح الفريق الملكي هو الآخر بالتعاقد مع مبابي خلال الصيف الحالي، أو بعد نهائيات كأس العالم 2018.