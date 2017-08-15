كونتي يسعى لتعزيز صفوف تشيلسي بـ3 نجوم جدد

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يسعى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع 3 لاعبين جدد خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تطوير صفوف الفريق في ظل انطلاقته السيئة بالموسم، حيث أخفق في تحقيق لقب درع الخيرية أمام آرسنال، كما خسر أمام بيرنلي (3-2) في افتتاح الموسم.

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي مستعد لإنفاق 120 مليون جنيه إسترليني في ظل افتقاره لدكة بدلاء قوية، مع حاجة بعض المراكز الأساسية للتعزيز، خصوصًا مع إيقاف سيسك فابريجاس، وإيقاف جاري كاهيل لثلاث مباريات في ذات الوقت.

ويأمل تشيلسي في حسم صفقة أليكس أوكسلاد تشامبرلين نجم آرسنال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من رفض الجانرز بيع اللاعب لمنافسهم المباشر، ويعتمد البلوز في مفاوضاته حول تشامبرلين على تبقي عام واحد فقط في عقده مما يعني رحيله عن النادي مجانًا صيف 2018.

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كما يطمح تشيلسي بالتعاقد مع فيرجيل فان ديك مدافع ساوثهامتون رغم أن الأخير أكد رفضه لبيع لاعبيه مهما بلغ الثمن، خصوصًا بعد أن حاول ليفربول التعاقد معه.

ويريد تشيلسي خطف داني درينكووتر من ليستر سيتي حتى يصبح شريك زميله السابق نجولو كانتي في خط الوسط خلال الموسم المقبل، علمًا أن النادي دفع 15 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب، وتم رفض العرض، ويستعد لرفعه ليصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني.