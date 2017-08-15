الأمانة الفنية لمجلس الدولة: المستشار أبو العزم يترأس اللجنة المُشكلة لإعداد الحركة القضائية بالمجلس

كتب ـ محمود الشوربجي:

صرح المستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص، أن إعداد الحركة القضائية لمجلس الدولة يتم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تضم ثلاثة من شيوخ قضاة المجلس، مضيفًا أن اللجنة يرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس.

أضاف رشيد في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المستشار أبو العزم يشرف بشكل يومي على توزيع قضاة المجلس على مختلف الأقسام، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة وروؤساء الأقسام، نافيًا تفرد أحد من أعضاء الأمانة الفنية بإعداد الحركة القضائية للمجلس.

وكان المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة، صرح لمصراوي أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس مازال يشغل منصب رئيس قسم التشريع، منذ توليه رئاسة المجلس، لتسيير كافة أعمال القسم، ولعدم التأثير على مناقشة ومراجعة كافة القوانين والتشريعات المعروضة على القسم.

ونفي عبد الرحيم تولي المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع خلفًا لأبو العزم، مضيفًا: " ما أثير عن تولي المستشار أبو النجا رئاسة قسم التشريع لمدة شهرين، لحين خروجه إلى سن المعاش، وتولي المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع عقب ذلك، عار تمامًا من الصحة، ولم يتم البت نهائيًا في ذلك".