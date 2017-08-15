وزير البيئة: إنشاء محطة قمامة مركزية تستوعب 4 آلاف طن يوميا بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إعداد دراسة لزيادة عدد المحطات الوسيطة لتجميع القمامة في الإسكندرية، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من القمامة والتقليل من المخلفات التي يتم دفنها، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق مثل الطاقة والوقود.

وكشف الوزير عن إنشاء محطة مركزية تستوعب 4000 طن يوميًا من المخلفات القادمة من المحطات الوسيطة، للقضاء على المخلفات القابلة للتحلل والتي تؤثر سلبًا على التربة والمياه الجوفية، والاستفادة من المواد القابلة للتدوير دون التأثير على التربة والبيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بمقر الديوان العام للمحافظة، لمناقشة إدارة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، ومراجعة أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع جدول زمني محدد لطرح المسودة الأولية لكراسة الشروط لإنشاء تلك المحطة المركزية ليتم الإعلان عنها، والبدء في تقييم العروض واختيار الأفضل ماليًا وبيئيًا، موضحًا بأن منظومة النظافة القائمة حاليا تعمل من خلال جمع ونقل المخلفات من قطاعات وأحياء المحافظة إلى المحطات الوسيطة ثم نقلها إلى مدفن الحمام.

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