كبار مشجعي المصري: "هنكسب الأهلي ونفرّح بورسعيد"

بورسعيد – طارق الرفاعي:

استرجع عدد من كبار مشجعي النادي المصري البورسعيدي، ذكريات الفوز بكأس مصر عام 1998، وتحدثوا عن توقعاتهم واستعداداتهم لمباراة نهائي كأس مصر عام 2017، والتي ستجمع المصري والأهلي على استاد برج العرب، مساء اليوم الثلاثاء.

"الريس خميس" كبير مشجعي النادي المصري، يقول: "كنت حاضرًا لمباراة نهائي الكأس في القاهرة، وكنت مجهز نفسي أن أقفز من المدرج إلى الملعب وأقوم بعمل مهرجانات، ومع صفارة الحكم والهدف الاول دخلت في شبه غيبوبة من التشجيع".

وتابع: "لم أصدق نفسي من الفرحة حتى استلمنا الكأس ودخلنا بورسعيد، مضيفًا أن نصف بورسعيد تقريبًا كانوا حينها في القاهرة لمؤازرة الفريق، والنصف الآخر كان في انتظارهم بالمدينة الباسلة".

وأضاف "خميس": "جميع روابط المشجعين للنادي على قلب رجل واحد لمساندة الفريق وجهازه الفني بقيادة العميد والمجلس الحالي برئاسة سمير حلبية، من أجل الفوز ببطولة غابت عنا 19 عامًا، متوقعًا فوز المصري خلال المباراة دون ضربات جزاء، وأن تعم الفرحة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيشاهد المباراة من داخل استاد المصري، وسيقود الجماهير أمام الشاشات العملاقة التي سيجري وضعها في الملعب وكأنهم يشاهدون المباراة من داخل استاد برج العرب".

وأكد كبير مشجعي النادي المصري، على ثقته في وعي جماهير المدينة الباسلة وتشجيعها المثالي وأخلاقها العالية، لافتًا إلى أنها ستجبر اتحاد الكرة على عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات، مؤكدًا أن المتعة الحقيقية في كرة القدم للجماهير وليس للإعلام أو الحكام، بحسب قوله، متمنيًا أن تسهر بورسعيد حتى الصباح واستقبال الفريق عائدًا من الاسكندرية بكأس مصر.

أمام "سمعة"، صاحب أشهر تقليعة في المباراة النهائية عام 98 فيقول: "أثناء بطولة أمم أفريقيا 1998 كان المنتخب يواجه "بوركينا فاسو"، ورأيت أحد الجماهير بدون ملابس ودهن نفسه بألوان العلم البوركيني، فأخذت عهدًا على نفسي في حالة وصول النادي المصري إلى النهائي سأدهن نفسي بألوان علم المصري الأبيض والأخضر، وبالفعل قبل المباراة بـ3 أيام قمت بدهان جسدي، وكنت أسير به في شوارع بورسعيد، وسافرت إلي القاهرة يوم الخميس وكنت أنام بهذا الشكل وأسير في الشوارع مرتديًا بنطلون فقط، وكانت فرحتي لا توصف عندما عدنا لبورسعيد بالكأس".

وأكد المشجع البورسعيدي، أنه سيدهن جسده بألوان علم المصري مرة أخري اليوم، وسيجلس في مدرجات استاد النادي المصري لتشجيع الفريق أمام الشاشات التي ستضعها إدارة النادي، مشيرًا إلى أنه أصبح يتفاءل بدهان جسده في المباريات النهائية، مطالبًا اللاعبين بإسعاد شعب بورسعيد.