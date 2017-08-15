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ابنة السفير الأمريكي في تل أبيب تحصل على المواطَنة الإسرائيلية

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مصراوي Masrawy

ابنة السفير الأمريكي في تل أبيب تحصل على المواطَنة الإسرائيلية

12:44 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

ابنة السفير الأمريكي في تل أبيب تحصل على المواطَنة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):

حصلت ابنة السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان اليوم الثلاثاء على المواطَنة الإسرائيلية.

ووصلت تاليا (23 عاما) إلى مطار بن جوريون مع أكثر من مئتي أمريكي يهودي هاجروا وفقا لقانون العودة، الذي يعطي لأي يهودي الحق في الحصول على المواطًنة الإسرائيلية.

وقال فريدمان للصحفيين في مطار بن جوريون :"لدينا ثقافة الإسرائيليين-الأمريكيين، وأعتقد أننا مدينون بالكثير للدولتين ومن المشجع جدا أن نرى قوة الرابط بين إسرائيل وأمريكا".

وسبق أن أثار فريدمان حالة من الجدل بسبب تشجيعه للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، قبل أن يصبح سفيرا.

ومن المتوقع أن يصل وفد أمريكي يضم صهر وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص جيسون جرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول إلى إسرائيل نهاية أغسطس الجاري للمساعدة في استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

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