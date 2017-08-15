ماتيس يعبر عن دعمه لقائد القوات الأمريكية في أفغانستان

واشنطن – (أ ف ب):

عبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الاثنين، عن دعمه لقائد القوات الأمريكية في أفغانستان بعدما أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس دونالد ترامب ينوي استبداله لأنه لم ينجح حتى الآن في الانتصار في الحرب ضد طالبان.

وأكد ماتيس قائد قوات مشاة البحرية السابق خلال لقاء مع صحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجنرال جون نيكولسون "هو قائدنا الميداني ويتمتع بثقة حلف شمال الأطلسي وبثقة أفغانستان وبثقة الولايات المتحدة".

وكانت محطة "ان بي سي نيوز" ذكرت في أغسطس أن الرئيس الأمريكي قال لماتيس ولرئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جو دانفورد أنه ينوي استبدال نيكولسون، الذي يقود أيضا قوات الحلف الأطلسي التي تدعم بعثة المساعدة -- يشكل الأمريكيون القسم الأكبر منها -- للقوات الأفغانية التي تواجه بصعوبة متمردي طالبان.

وأشار ماتيس إلى أن ترامب "يدرس جميع جوانب جهودنا في أفغانستان كما تتطلب مسؤوليته كقائد أعلى".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يثق شخصيا بنيكولسون، قال "بالتأكيد".

ولم يعلن الرئيس الأمريكي حتى الآن استراتيجيته في ما يخص أفغانستان لكن وزير الدفاع قال إنه سينجزها "قريبا جدا"، مكررا وعد ترامب في الأسبوع الماضي.

وجميع الخيارات مطروحة، من إرسال آلاف الجنود الإضافيين لتعزيز دعم جهود الجيش الأفغاني إلى انسحاب الأمريكيين.

وفي البلد الذي يوصف بأنه "مقبرة الإمبراطوريات"، تقود الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2001 ما أصبح أطول حرب تخوضها. ورغم جهود الأمريكيين، تمكن متمردو طالبان من السيطرة على مساحات كبيرة من البلاد.