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المتحدث العسكري: تدمير سيارة مفخخة ووكر للتكفيرين بشمال سيناء

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المتحدث العسكري: تدمير سيارة مفخخة ووكر للتكفيرين بشمال سيناء المتحدث العسكري: تدمير سيارة مفخخة ووكر للتكفيرين بشمال سيناء

التحرير

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تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية، من اكتشاف وتدمير عربة مفخخة تابعة للعناصر التكفيرية، فضلا عن تدمير أحد الأوكار، التي تستخدمها العناصر التكفيرية، فب تنفيذ عملياتها الإرهابية ضد القوات بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، مؤكدا مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

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