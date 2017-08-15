تأسيس شركة لتطوير الأهرامات وأبو الهول وإدارة عرض الصوت والضوء

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وافقت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT)، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الإثنين، مبدئيًا علي توصية لجنة الاستثمار، للاستثمار في مشروع تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات وأبوالهول وتطوير المنطقة المخصصة للعرض وإدارة الأنشطة والخدمات المرتبطة بها.

وذكرت الشركة -في بيان للبورصة المصرية- أن الاجتماع شمل توصية لجنة الاستثمار بدخول أوراسكوم للاستثمار في المشروع لمدة 20 عامًا مقابل استثمارات تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك بالشراكة مع شركة بريزم إنترناشيونال.

وتعتبر شركة بريزم إنترناشيونال، صاحبة الحق الحصري في تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بموجب المزايدة العامة، والتي تمت ترسيتها عليها، حيث بموجبها تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء مع شركة مصر للصوت والضوء، على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية بالشركة مع بريزم إنترتينمنت (شركة شقيقة لشركة بريزم أنترناشيونال) تمتلك أوراسكوم 70% من رأس مالها المصدر.

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الجدير بالذكر أن أوراسكوم للإتصالات وقعت عقدا مبدئيا مع شركة بريزم إنترتينمنت لإنتاج عرض الصوت والضوء مقابل تعهدات وضمانات مع شركة بريزم إنترتينمنت، كما وافق مجلس الإدارة مبدئيًا علي توصية، للاستثمار في شركة ريزا كابيتال للاستثمارات المالية والاستثمار.

وتعتبر ريزا كابيتال للاستثمارات المالية والاستثمار، شركة قائمة ومؤسسة في البرازيل بمدينة سان باولو، حيث تقدم الاستشارات المالية والفنية في مجالات الاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس الأموال.

وتبلغ استثمارات أوراسكوم للاتصالات في ريزا نحو 15 مليون دولار أمريكي مقابل أسهم ممتازة تمثل حصة قدرها 52% تقريبًا من رأس المال، علي أن يتم الاستثمار من خلال الاكتتاب في زيادة رأسمال ريزا كابيتال علي مرحلتين مقابل استيفاء بعض الشروط والضمانات وتوقيع عقود ملزمة مع أطراف الصفقة.