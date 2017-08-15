أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أكوابك لم تعد لامعة..تعرفي على 3 طرق لغسلها بشكل صحيح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أكوابك لم تعد لامعة..تعرفي على 3 طرق لغسلها بشكل صحيح

12:32 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

أكوابك لم تعد لامعة..تعرفي على 3 طرق لغسلها بشكل صحيح

3 طرق لغسلها بشكل صحيح

كتبت- ميادة وسام

تعد نظافة أكوابك الزجاجية من دلائل مهاراتك المنزلية، وبالرغم من غسلها بشكل دوري بالطريقة التقليدية، إلا أنها بمرور الوقت تظهر أقل لمعانا، كما يظهر بها علامات صفراء، ناتجة عن بقايا بعض المشروبات مثل الشاى والقهوة.

لهذا قدم موقع "wikihow" ثلاث طرق للتخلص من العلامات الصفراء بالأكواب لجعلها أكثر لمعاناً نرصدها في نقاط:

1.-الخل: من الوسائل الفعالة فى تطهير الأكواب الزجاجية، من خلال وضع كمية منه مساوية لكمية الماء، ويتم نقع الأكواب بها، وفركها من الداخل بملعقتين من الخل وبقطعة قماش قطنية، ثم من الخارج، حتى تتم إزالة العلامات الصفراء وتصبح أكثر لمعانا ، ثم غسلها بالماء جيدا، واستخدام بعض من سائل المطبخ الخاص بكى بالإضافة إلى الماء لغسلهاجيدا حتى تزول رائحة الخل، وتجفيفها.

2.-كربونات الصوديم: من المواد التى لا يخلو منها أى منزل، فإلى جانب استخدامها فى طهى بعض الحلويات، تعتبرمن المواد الفعالة فى تنظيف الأكواب الزجاجية، بوضع معلقة من بودرة كربونات الصوديوم على جالون من الماء، ثم وضع الأكواب بها لمدة عشرين دقيقة، وفركها جيدا بأسفنجة المطبخ، ثم غسلها بالماء وتركها لتجف.

3- معجون الأسنان : وخاصة الأبيض منه، الخالى من المواد الهلامية وبعض المكونات الخاصة بإنعاش رائحة الفم، يمكن استخدامه فى تنظيف أكوابك، بوضع كمية منه داخل الكوب، وفركها جيدا باستخدام فراشاة ذات شعيرات ناعمة حتى يتم إزالة العلامات الصفراء، ومن ثم غسلها وتجفيفها.

إعلان

إعلان

40d418ffa4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟