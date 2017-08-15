أكوابك لم تعد لامعة..تعرفي على 3 طرق لغسلها بشكل صحيح

كتبت- ميادة وسام

تعد نظافة أكوابك الزجاجية من دلائل مهاراتك المنزلية، وبالرغم من غسلها بشكل دوري بالطريقة التقليدية، إلا أنها بمرور الوقت تظهر أقل لمعانا، كما يظهر بها علامات صفراء، ناتجة عن بقايا بعض المشروبات مثل الشاى والقهوة.

لهذا قدم موقع "wikihow" ثلاث طرق للتخلص من العلامات الصفراء بالأكواب لجعلها أكثر لمعاناً نرصدها في نقاط:

1.-الخل: من الوسائل الفعالة فى تطهير الأكواب الزجاجية، من خلال وضع كمية منه مساوية لكمية الماء، ويتم نقع الأكواب بها، وفركها من الداخل بملعقتين من الخل وبقطعة قماش قطنية، ثم من الخارج، حتى تتم إزالة العلامات الصفراء وتصبح أكثر لمعانا ، ثم غسلها بالماء جيدا، واستخدام بعض من سائل المطبخ الخاص بكى بالإضافة إلى الماء لغسلهاجيدا حتى تزول رائحة الخل، وتجفيفها.

2.-كربونات الصوديم: من المواد التى لا يخلو منها أى منزل، فإلى جانب استخدامها فى طهى بعض الحلويات، تعتبرمن المواد الفعالة فى تنظيف الأكواب الزجاجية، بوضع معلقة من بودرة كربونات الصوديوم على جالون من الماء، ثم وضع الأكواب بها لمدة عشرين دقيقة، وفركها جيدا بأسفنجة المطبخ، ثم غسلها بالماء وتركها لتجف.

3- معجون الأسنان : وخاصة الأبيض منه، الخالى من المواد الهلامية وبعض المكونات الخاصة بإنعاش رائحة الفم، يمكن استخدامه فى تنظيف أكوابك، بوضع كمية منه داخل الكوب، وفركها جيدا باستخدام فراشاة ذات شعيرات ناعمة حتى يتم إزالة العلامات الصفراء، ومن ثم غسلها وتجفيفها.