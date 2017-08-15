بالصور .. أول فوج حجاج بري يغادر ميناء نويبع البحري

السويس - حسام الدين أحمد:

غادر 1000 حاج، ميناء نويبع، اليوم الثلاثاء، على متن العبارتين برنسيسة وسيناء، وذلك في أولى رحلات حجاج البر، يرافقهم 24 أتوبيس نقل الحجاج إلى الأراضي السعودية عقب وصولهم لميناء العقبة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وأضاف في تصريحات صحفية، أن الهيئة أجرت تنسيقًا مع محافظة جنوب سيناء، وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أية مشكلات تواجه سيرها منذ وصولها إلى كمين عيون موسى، وتوجيهها إلى قرية الحجاج، على أن يتم تفويجها مرة أخرى لميناء نويبع وشحنها على متن العبارات طبقًا لأولوية الوصول والطاقة الاستيعابية للعبّارتين.

ووفرت وزارة الصحة، سيارتي إسعاف مجهزتين داخل الميناء، وسيارة أخرى بميناء بقرية الحجاج، مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة، والالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم.

ووجه اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة الموانئ، بالتأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة، وإنهاء إجراءات التفتيش البحري، للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار، وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية.