أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور .. أول فوج حجاج بري يغادر ميناء نويبع البحري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور .. أول فوج حجاج بري يغادر ميناء نويبع البحري

12:20 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

  • عرض 27 صورة

    2b1ae154ae.jpg

  • عرض 27 صورة

    4a6ad6c049.jpg

  • عرض 27 صورة

    6bcc643a54.jpg

  • عرض 27 صورة

    c63849af06.jpg

  • عرض 27 صورة

    8cc1b9846c.jpg

  • عرض 27 صورة

    1b9e84df07.jpg

  • عرض 27 صورة

    adde3c5962.jpg

  • عرض 27 صورة

    a15ab62b13.jpg

  • عرض 27 صورة

    a31e84bc33.jpg

  • عرض 27 صورة

    35815fb1eb.jpg

  • عرض 27 صورة

    af3ca48b6d.jpg

  • عرض 27 صورة

    a4f97d2605.jpg

  • عرض 27 صورة

    15670526e5.jpg

  • عرض 27 صورة

    8defad121f.jpg

  • عرض 27 صورة

    205e53523e.jpg

  • عرض 27 صورة

    2017_8_15_12_15_52_808.jpg

  • عرض 27 صورة

    075f5c5f38.jpg

  • عرض 27 صورة

    03d35a57e3.jpg

  • عرض 27 صورة

    bc396c4cf2.jpg

  • عرض 27 صورة

    ea39d92f72.jpg

  • عرض 27 صورة

    4cd6bbf08d.jpg

  • عرض 27 صورة

    9c0a239d2f.jpg

  • عرض 27 صورة

    449a9d827b.jpg

  • عرض 27 صورة

    36a3dde6bf.jpg

  • عرض 27 صورة

    bfbd8d781a.jpg

  • عرض 27 صورة

    6b2499032c.jpg

  • عرض 27 صورة

    283e650072.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مدير أمن أسيوط يتفقد احتفال العذراء بـ

الألبوم التالى

بالصور.. مدير أمن أسيوط يتفقد احتفال العذراء بـ"درنكة"

السويس - حسام الدين أحمد:

غادر 1000 حاج، ميناء نويبع، اليوم الثلاثاء، على متن العبارتين برنسيسة وسيناء، وذلك في أولى رحلات حجاج البر، يرافقهم 24 أتوبيس نقل الحجاج إلى الأراضي عقب وصولهم لميناء العقبة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وأضاف في تصريحات صحفية، أن الهيئة أجرت تنسيقًا مع محافظة جنوب سيناء، وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أية مشكلات تواجه سيرها منذ وصولها إلى كمين موسى، وتوجيهها إلى قرية الحجاج، على أن يتم تفويجها مرة أخرى لميناء نويبع وشحنها على متن العبارات طبقًا لأولوية الوصول والطاقة الاستيعابية للعبّارتين.

ووفرت وزارة الصحة، سيارتي إسعاف مجهزتين داخل الميناء، وسيارة أخرى بميناء بقرية الحجاج، مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة، والالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم.

ووجه اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة الموانئ، بالتأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة، وإنهاء إجراءات التفتيش البحري، للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار، وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجهيز مستشفى العريش العام بمعدات طبية حديثة

    أخبار

  • بسبب مقاطع صوتية وفيديو راقص.. إحالة مسؤول بـ"صحة المنوفية" للتحقيق

    أخبار

  • مدير مستشفى ونوابه يتقدمون باستقالة جماعية لـ"صحة بني سويف"

    أخبار

  • تراجع أعداد مصابي "قطاري الإسكندرية" بالمستشفيات لـ 42 بينهم 11 حالة

    أخبار

إعلان

da8f6db8c8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري

كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري