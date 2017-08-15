وزير الصحة يفتتح مصنع الأمصال بفاكسيرا.. ويؤكد: يوفر العملة الصعبة

كتب - أحمد جمعة:​

افتتح الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، مبنى 60 بمصنع ايجيفاك ، أكبر مصنع فى الشرق الاوسط لانتاج الامصال واللقاحات ، بالشركات القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة في كلمته بحفل الافتتاح، إن "هذا المصنع كان السبب في دخوله فاكسيرا لأول مرة، حيث قدمت له هيئة الرقابة الإدارية ملف الشركة وطالبته بتطويرها، وعُرض حل بيع أرض خالية غير مستغلة، لكنه اجتمع بإدارة الشركة وطالبهم بإصلاح فاكسيرا بعيدا عن بيع أصولها".

وينتج المصنع امصال الثعبان والعقرب والحيات، ويتم توريده للجيش والشرطة ووزارة الصحة.

ووجه راضي الشكر للدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا السابقة، مؤكدا أن لها دور كبير في إصلاحها إداريا.

وأوضح راضي أن الإمارات ساهمت في إنشاء مصنع الأمصال بمنحة عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذا المصنع يوفر العملة الصعبة ويفتح مجال التصدير للدول الأجنبية.