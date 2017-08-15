التعليم العالي: بدء قبول الوافدين بالدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الحكومية

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات لهم، وتذليل جميع الصعوبات التى تواجههم.

وفى هذا الإطار تلقى الوزير تقريراً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول بدء تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2017/2018 بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم/ ماجستير/ دكتوراه) اعتباراً من الشهر الجارى وحتى نهاية شهر يونيو 2018 عبر الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات(http://www.mohe-casm.edu.eg/E-services/Wafdeen/student_services.jsp).

وأكد التقرير أنه لا يعتد بقبول أى من الطلاب الوافدين بأى جامعة أومعهد إلا بعد صدور الموافقة على قبولهم من جانب الوزارة (الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة).

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب الجدد يتقدم الطالب عبر الموقع الالكترونى لاستكمال استمارة المعلومات، وفى نهاية خطوات التقديم يقوم بطباعة إثبات التقديم، وفى حالة رغبة الطالب فى التحويل فإنه غير مطالب بالتقديم على الموقع الإلكترونى مرة أخرى، وإنما يتقدم مباشرة للكلية الجديدة فى نفس الجامعة أو فى جامعة أخرى بأوراقه كاملة.

وأوضح التقرير أن الطلاب الجدد هم من لم يسبق قبولهم خلال العامين الماضيين (2015/2016 أو 2016/2017) أو ممن سبق قبولهم ومضى على ذلك القبول أكثر من عامين.

وأضاف أنه بالنسبة للطلاب السابق قبولهم فى العامين الماضيين (2015/2016 أو 2016/2017) فإنهم غير مطالبين بالتقديم عبر الموقع الالكترونى، حيث يجوز إعادة ترشيح الطالب فى نفس الكلية والجامعة السابق قبوله بها، كما يجوز التحويل من كلية إلى أخرى لمرة واحدة خلال هذين العامين، ويتقدم الطالب مباشرة للكلية أو الجامعة الجديدة بأوراقه كاملة، فضلاً عن أنه يجوز تحويل دراسة الطالب الذى سبق قبوله فى أى عام ما دام مستمرًا في الدراسة بالكلية منذ قبوله أول مرة وحتى العام الحالى 2017/2018 إلى دراسة مناظرة بشرط موافقة الكلية المحول إليها، ويكون التحويل لمرة واحدة خلال مدة دراسته، ويتقدم الطالب مباشرة إلى الجامعة الجديدة بأوراقه كاملة.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من مصر ومدته سنة واحدة، ويرغبون فى الالتحاق لدراسة دبلوم آخر بنفس الجامعة أو جامعة أخرى فى العام التالي لحصولهم على الدبلوم الأول، يتقدم الطالب مباشرة إلى الجامعة بأوراقه كاملة.