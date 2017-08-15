دراسة تحذر من دخول المنزل بالأحذية..تعرف على مخاطرها

كتب - هشام عواض:

"اخلع حذاءك خارج البيت"، مقولة كثيراً ما ترددها الأمهات والزوجات لكل المترددين على المنزل، والتي غالباً ما تقابل إما بالتهكم بالمقولة الشهيرة "واضح ان حصل حملة نظافة للمنزل" ، أو الاستجابة دون نقاش، ولكن في حقيقة الأمر ان الموضوع لا يتعلق فقط بالمحافظة على المنزل من الاتساخ، بل أن خلع الحذاء بالخارج له مميزات صحية كبيرة .

وأشارت دراسة لجامعة أريزونا، أنه ينصح بالتخلي عن عادة خلع الأحذية داخل المنزل، ويجب تخصيص حذاء للمنزل، حيث أن الدخول بالحذاء يتسبب في اقتحام أكثر من 440 ألف نوع مختلف من البكتيريا إلى المنزل، بحسب موقع "tasteofhome".

وقال الدكتور تشارليز جربا الباحث المسؤول عن الدراسة، إن تراكم الأوساخ التي تحمل بقايا مخلفات الحيوانات في الشارع، هي مصادر البكتيريا التي تسبب العدوى.

وأضاف "جربا"، أن "96% من بكتريا القولونيات البرازية والإيكولاي (E.Coli)، تستقر في الأحذية وتظهر نتيجة احتكاك دائم بمخلفات الحيوانات في الأماكن العامة أو الاحتكاك مباشرة بها".

ويمكن للبكتيريا أن تنتقل لمسافات طويلة في الأحذية بعد تلوثها، فتسبب الإسهال والالتهاب السحائي وأمراض الدم بالإضافة إلى ذلك فإن هذا لا يتعلق بالأسطح المتسخة وإنما يتعلق بعينة عشوائية أظهرت وجود 440 ألف نوع بكتيريا من تسعة أنواع مختلفة في نعل الحذاء".

ولتجنب هذه المشكلة وحماية المنزل من أقل قدر من البكتيريا، يجب خلع الحذاء خارج المنزل، وهي العادة التي تم رصدها فى بعض المسلسلات التركية التي استعرضت أساليب الحياة هناك على اختلاف درجات المستوى الاجتماعي فانهم يخلعون أحذيتهم ويرتدون احذية منزلية بجوار الباب مباشرةً.