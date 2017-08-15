عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها ساعتين

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الثلاثاء، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعة و50 دقيقة بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار ركاب بمحطة سكة حديد أولاد جبارة، التابعة لمركز العسيرات جنوبي المحافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة العسيرات، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد أولاد جبارة "محطة فرعية" دائرة المركز، بتعطل القطار رقم 737 ركاب "نجع حمادي – سوهاج" .

تبين حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار المشار إليه بداخل المحطة، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار سيره متجاوزًا لمدة ساعة و50 دقيقة.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 2013 VIP "أسوان – القاهرة" لمدة 50 دقيقة، 81 مميز "أسوان – القاهرة" لمدة 40 دقيقة، 993 مميز "الأقصر – القاهرة" لمدة 25 دقيقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1706 إداري المركز لسنة 2017 .