ضابط ترك الجيش وتخصص في دور الأجنبي.. ما لا تعرفه عن عبد الحميد أنيس

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فنان حصرته ملامحه في أداء دور الضابط الأجنبي، ورغم تضحيته بالوظيفة "الميري"، لم ينل أدوارًا ذات مساحة كبيرة، ترتقي به إلى النجم الثاني على الأقل، لكن حب التمثيل تملك منه، وقرر أن ينخرط في هذه المهنة حتى رحيله.

عبد الحميد أنيس، مواليد محافظة الإسكندرية، يوم 5 مايو 1938، أحب التمثيل منذ صغره، و تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة "العطارين"، وبدلا من الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية تلبية لجيناته الفنية، التحق بمعهد القوات المسلحة، ودرس ميكانيكا طيران، ليعمل بعد تخرجه في سلاح الطيران بالجيش المصري.

وأثناء عمله بالجيش، أسس ما يسمى بـ "المسرح الجوي"، ثم انتظر حتى نهاية الفترة التي أعقبت حرب أكتوبر 1973، واستقرار الحالة بالجيش، ليقدم استقالته ويتفرغ للتمثيل، لأن القوانين واللوائح في الجيش كانت تمنع أن يعمل في التمثيل.

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بلغ رصيده الفني ما يقرب من 156 عملا، إلا أن المسرح استحوذ على معظم وقته، وطغى على أعماله السينمائية والتلفزيونية، ومن بين تلك الأعمال: مسلسل "فارس بلا جواد"، الذي قدم فيه دور القنصل البريطاني، وكذلك نفس الدور في مسلسل "رد قلبي"، بجانب مشاركته في الجزء الأول من مسلسلي "رأفت الهجان، ليالي الحلمية".

وقف أمام الزعيم عادل إمام في فيلمي: "رسالة إلى الوالي، وطيور الظلام"، وشاركه في مسرحية "بودي جارد"، عام 1999، حيث قدم دور القاضي، كما أنه وقف أمام الراحل نور الشريف في مسلسل "الرجل الآخر".

وفي 15 أغسطس 2015، توفي الفنان عبد الحميد أنيس، عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك عقب تعافيه من مشاكل بالمرارة والحصاوي، وكانت آخر أعماله في عام 2009، حيث جسد دور "البرنس" في مسلسل "حكايات رمضان أبو صيام".