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«متحدث الإسكان»: بنحمد ربنا إن كراسات الشروط خلصت (فيديو)

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«متحدث الإسكان»: بنحمد ربنا إن كراسات الشروط خلصت (فيديو) «متحدث الإسكان»: بنحمد ربنا إن كراسات الشروط خلصت (فيديو)

التحرير

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قال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم سحب كثر من 16 ألف كراسة خلال يومين ونصف اليوم، موضحًا أنه يتم متابعة بيع كراسات الشروط مع مكاتب البريد.

أضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "بنحمد ربنا إن الكراسات خلصت بالأمس ده دليل على إقبال المواطنين على الواحدت"، مؤكدًا أنه تم تقديم كراسات الشروط مرة أخرى لمكاتب البريد في ظل إقبال المواطنين عليها.

تابع يونس: "الوزارة سلّمت لهيئة البريد 40 ألف كراسة شروط، أي حد عايز كراسة في أي وقت هيلاقيها محدش يقلق، فيه بعض مكاتب البريد عليها ضغط كبير بالتالي ممكن يكون فيه نقص لكن سيتم تزويدها فورًا، وكذلك تم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 متر مربع) بنظام التمليك، وهذه مميزات الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي".

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