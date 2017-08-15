وزير النقل يُجرى أكبر حركة تغييرات بالسكة الحديد

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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل مجموعة من التغييرات في قيادات هيئة السكك الحديدية حيث أصدر الوزير قرارا بندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة.

كما أصدر وزير النقل قرارا بندب المهندس محمد عامر عبد العزيز للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع السلامة والجودة وندب المهندس رضا إبراهيم محمد أبو هرجة للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس الهيئة للموارد البشرية.

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يأتى قرار الوزير بعد يوم واحد من إقالة رئيس السكك الحديدية السابق اللواء مدحت شوشة وتعيين المهندس السيد سالم نائب رئيس الهيئة والمنتدب حاليا للقيام بأعمال رئيس الهيئة بدلا منه، وإيقاف عدد آخر من قيادات الهيئة عن العمل بعد حادث قطارى الإسكندرية الذى راح ضحيته 42 فردا وأسفر عن إصابة أكثر من 150 آخرين.