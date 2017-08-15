السيسي يصل رواندا في إطار جولته الإفريقية

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رواندا، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن جولته الإفريقية، لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية.

وتشكل الجولة، التي بدأها السيسي، أمس الإثنين، بزيارة تنزانيا، تحركا جديدا للقاهرة يعكس مساعيها لتأمين المصالح المائية، ودرء التهديدات الأمنية القادمة من الجنوب الإفريقي، والرغبة في تعزيز العلاقات ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية مع دول القارة.

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وعقد السيسي، أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التنزانى جون ماجوفولي، في العاصمة دار السلام، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتشمل جولة الرئيس زيارة دولتي الجابون وتشاد.