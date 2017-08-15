بعد انسحاب فيدرير.. نادال يضمن العودة لصدارة التصنيف العالمي

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ضمن رافائيل نادال، العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس، يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد انسحاب روجر فيدرير، من المشاركة في بطولة سينسيناتي بسبب الإصابة في الظهر إلى جانب انسحاب المصنف الأول عالميًا حاليًا أندي موراي بسبب الإصابة.

وكلل نادال مستواه المميز هذا العام بالعودة إلى صدارة التصنيف العالمي، حيث توج بأربع ألقاب هي رولان جاروس ومونتي كارلو ومدريد وبرشلونة، إلى جانب وصوله إلى نهائي أستراليا المفتوحة وميامي.

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وأعرب نادال عن سعادته الكبيرة لوصوله إلى صدارة التصنيف العالمي حسبما نقل موقع رابطة محترفي التنس، مشيرًا إلى أنه حظي بموسم مميز للغاية رفقة روجر فيدرير، مؤكدًا على أن فرصته إلى جانب اللاعب السويسري كبيرة للغاية لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي وسيعتمد الأمر على النتائج التي ستتحقق في البطولات المقبلة.

ويشارك نادال في بطولة سينسيناتي للأساتذة هذا الأسبوع كمصنف أول على البطولة، وسبق للاعب الإسباني أن وصل إلى صدارة التصنيف العالمي في 141 أسبوع في السابق.