مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مانشستر سيتي، عزم التقدم بعرض أخير لضم أليكسيس سانشيز، من صفوف آرسنال مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب بيب جوارديولا، في الحصول على خدمات اللاعب التشيلي قبل نهاية الميركاتو الحالي.

ويتبقى في عقد سانشيز 12 شهرًا فقط، وسيكون من حقه التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل والرحيل بالمجان عن المدفعجية الصيف المقبل، إلا أن ذلك لم يمنع مانشستر سيتي من محاولة الحصول على خدماته هذا الموسم من خلال إغرائه بمرتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني للانتقال إلى ملعب الاتحاد.

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وغاب اللاعب البالغ من العمر (28 عامًا) عن مباراة آرسنال الافتتاحية في الدوري والتي فاز بها المدفعجية على حساب ليستر سيتي بنتيجة 4-3، ومن المرجح أن يغيب أيضًا عن مباراة ستوك سيتي المقبلة يوم السبت المقبل.