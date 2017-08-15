أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز

Google+ Print
مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مانشستر سيتي، عزم التقدم بعرض أخير لضم أليكسيس سانشيز، من صفوف آرسنال مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب بيب جوارديولا، في الحصول على خدمات اللاعب التشيلي قبل نهاية الميركاتو الحالي.

ويتبقى في عقد سانشيز 12 شهرًا فقط، وسيكون من حقه التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل والرحيل بالمجان عن المدفعجية الصيف المقبل، إلا أن ذلك لم يمنع مانشستر سيتي من محاولة الحصول على خدماته هذا الموسم من خلال إغرائه بمرتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني للانتقال إلى ملعب الاتحاد.

شاهد أيضا

وغاب اللاعب البالغ من العمر (28 عامًا) عن مباراة آرسنال الافتتاحية في الدوري والتي فاز بها المدفعجية على حساب ليستر سيتي بنتيجة 4-3، ومن المرجح أن يغيب أيضًا عن مباراة ستوك سيتي المقبلة يوم السبت المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)