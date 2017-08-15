باولينيو أغلى لاعب في تاريخ الدوري الصيني والرابع في برشلونة

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كشف لقاء السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة الذهاب التي أُقيمت أول أمس الأحد، عن حاجة الأخير لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، وذلك بعد الخسارة على ملعب «الكامب نو» بنتيجة 3-1 أمام الغريم ريال مدريد، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ونجح البرسا أمس بالفعل في إنهاء الصفقة الأولى من خلال التعاقد مع بالوينيو من صفوف جوانجزو إيفرجراند مقابل 40 مليون يورو، ليصبح اللاعب البرازيلي أغلى رابع لاعب في تاريخ برشلونة.

وأنهى برشلونة صفقتين من قبل بنفس هذا المبلغ، وذلك من خلال التعاقد مع ديفيد فيا ومارك أوفرمارس، ولكن يبقى نيمار الصفقة الأغلى في تاريخ العملاق الكتالوني عندما انتقل من صفوف نادي سانتوس البرازيلي مقابل 88,2 مليون يورو، كما بات مؤخرًا أغلى لاعب في التاريخ بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ برشلونة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي انضم لصفوف العملاق الكتالوني قادمًا من الريدز مقابل 81,7 مليون يورو.

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ويحتل المركز الثالث في القائمة اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم من صفوف إنتر الإيطالي مقابل 69,5 مليون يورو، وبات باويلينو أول لاعب ينتقل من الدوري الصيني إلى إحدى الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية.

وعلى عكس العادة، يتوجه اللاعبون في نهاية مسيرتهم إلى الصين للحصول على بعض الأموال، ليكسر باولينيو تلك العادة ويرحل لتدعيم صفوف واحد من أبرز الأندية في العالم.

والأكثر من ذلك، حقق جوانجزو إيفرجراند ربحًا من بيع باولينيو، حيث تعاقد النادي الصيني مع اللاعب البرازيلي مقابل 14 مليون يورو في عام 2015 من صفوف توتنهام، ليصبح أغلى لاعب مباع في تاريخ الدوري الصيني محطمًا رقم زهانج شينج دونج الذي انتقل إلى هيبي فورتشن من صفوف بكين جوان مقابل 18,94 مليون يورو.