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4 شروط من تشيلسي للموافقة على رحيل كوستا

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4 شروط من تشيلسي للموافقة على رحيل كوستا 4 شروط من تشيلسي للموافقة على رحيل كوستا

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن تشيلسي وضع أربعة شروط من أجل الموافقة على رحيل مهاجم الفريق دييجو كوستا، والذي رفض العودة إلى لندن واللعب مع البلوز.

وطالب تشيلسي، في بداية الأمر بضرورة عودة كوستا إلى لندن، حيث يقضي إجازته الآن على شواطئ البرازيل، ومن ثم العودة من جديد إلى تدريبات وإثبات تمتعه بلياقة بدنية عالية تسمح له بالمشاركة في المباريات إلى جانب المنافسة على العودة إلى التشكيل الأساسي لتشيلسي.

ونفى تشيلسي تصريحات كوستا التي أشار من خلالها إلى رغبة الفريق في تدريبه مع الفريق الرديف، وسيواصل تشيلسي معاقبة اللاعب إلى أجل غير مسمى حتى يعود من جديد إلى صفوف الفريق.

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وسيعاقب كوستا على غيابه عن كل مباراة بخصم أسبوعين من أجره.

يذكر أن كونتي المدير الفني للنادي الإنجلزي، أعلن بنهاية الموسم الماضي عن خروج كوستا من حسباته، ليخرج بعدها الأخير ويؤكد رغبته بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد معربًا عن استغرابه من عدم ترك تشيلسي له طالما لا يرغب النادي في بقائه.

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التحرير

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