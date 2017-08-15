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بالصور- سفر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

بالصور- سفر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

11:37 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

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بوركينا فاسو تخوض حربا شرسة ضد الجهاديين

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بوركينا فاسو تخوض حربا شرسة ضد الجهاديين

القاهرة- - (مصراوي):

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة انطلاق أولى رحلات الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، فجر الثلاثاء، لسفر 798 حاجا من من قطاع غزة .

ووجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي الشكر للجهات المصرية لتعاونها الكبير وتقديم كافة التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين في مطار القاهرة الدولي، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته كافة الأجهزة لتسهيل عبورهم من خلال معبر رفح البري مرورا بمطار القاهرة .

وذكرت السفارة في بيان الثلاثاء، أنه كان في وداع الحجاج وفدا من السفارة الفلسطينية بالقاهرة ومندوبي وزارة الأوقاف من أجل الإشراف على جميع مراحل تسفير الحجاج وتسهيل إجراءات عبورهم .

و من المقرر أن تستمر رحلات حجاج قطاع غزة والفلسطيينين المقيمين في حتى فجر الجمعة الموافق 18/8 ، على متن 11 رحلات جوية لتقل قرابة 2900 حجيجا فلسطينيا لاتمام فريضة الحج المبارك للعام الهجرى الراهن 1438

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