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مصادر أمنية: استشهاد مجند برصاص قناص في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: استشهاد مجند برصاص قناص في شمال سيناء

11:55 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

مصادر أمنية: استشهاد مجند برصاص قناص في شمال سيناء

العريش – أشرف سويلم:
قالت مصادر أمنية في شمال سيناء، الثلاثاء، إن مجندا استشهد أثناء وجوده في الخدمة بأحد الأكمنة الأمنية في مدينة العريش، اثر إصابته برصاص من قناص يشتبه انتماءه لفرع تنظيم داعش.

وأضافت المصادر أن مجندا يدعى محمد أحمد عبد الفضيل، 21 سنة، استشهد جراء إصابته برصاص قناص في كمين شرطة على الطريق الدائري جنوب العريش.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر أمنية إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم داعش اغتالوا أمين شرطة في العريش.

وأضافت المصادر أن المسلحين فتحوا النار على أمين شرطة يدعى أيمن محمود عبد العظيم، 45 سنة، من الشرقية، أمام منزله في حي الكرامة بالعريش صباح اليوم، الأمر الذي أدى إلى مصرعه على الفور.

وأوضحت أن أمين الشرطة أصيب بأربع طلقات نارية أودت بحياته، كان ينتظر بيع منزله في العريش بعد صدور قرار بنقله للعمل في محافظة الشرقية بعد عدة سنوات قضاها في صفوف قوات الأمن في شمال سيناء.

اشترطت المصادر عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.
ويلجأ التنظيم الإرهابي إلى الاغتيالات في العريش كثيفة السكان مقارنة بباقي مناطق شمال سيناء، بعد تضييق الخناق عليه في الشيخ زويد ورفح.

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مصراوي Masrawy

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