أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ننشر خطة أمن الإسكندرية لتأمين مباراة نهائي كأس مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر خطة أمن الإسكندرية لتأمين مباراة نهائي كأس

11:41 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

ننشر خطة أمن الإسكندرية لتأمين مباراة نهائي كأس مصر

الإسكندرية – محمد عامر:
أنهت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، استعداداتها لتأمين مباراة فريقي الأهلي والمصري، اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس مصر، التي يستضيفها استاد الجيش بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وعقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا، بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، وممثلي الناديين وشركة "فالكون" وذلك لوضع خطة تأمين المباراة .

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، تتضمن الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية، من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي.

وواصلت شرطة المرافق، رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، فضلاً عن قيام إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا المدعوين.

ووجه اللواء مصطفى النمر، إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الإستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي .

وتضمنت الخطة أيضًا وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد، ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.
وخصصت مديرية الأمن عددًا من الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

ووجه الأمن، إدارة الإستاد بتجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات، بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مديرية أمن الإسكندرية تنهي استعداداتها لإقامة نهائي البطولة العربية

    أخبار

  • في حملات على الدروب الصحراوية والمنازل.. فحص 2200 شخص جنائيا وسياسيا

    أخبار

  • تفاصيل ضبط أكبر قضية تلاعب في بطاقات بالإسكندرية

    أخبار

  • إصابة ضابط ونجليه في حادث مروري بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

920c92cdd2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري