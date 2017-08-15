ننشر خطة أمن الإسكندرية لتأمين مباراة نهائي كأس مصر

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، استعداداتها لتأمين مباراة فريقي الأهلي والمصري، اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس مصر، التي يستضيفها استاد الجيش بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وعقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا، بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، وممثلي الناديين وشركة "فالكون" وذلك لوضع خطة تأمين المباراة .

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، تتضمن الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية، من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي.

وواصلت شرطة المرافق، رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، فضلاً عن قيام إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا المدعوين.

ووجه اللواء مصطفى النمر، إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الإستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي .

وتضمنت الخطة أيضًا وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد، ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

وخصصت مديرية الأمن عددًا من الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

ووجه الأمن، إدارة الإستاد بتجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات، بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.