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5 شاشات عرض باستاد بورسعيد لمشاهدة نهائي الكأس

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مصراوي Masrawy

5 شاشات عرض باستاد بورسعيد لمشاهدة نهائي الكأس

11:39 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

5 شاشات عرض باستاد بورسعيد لمشاهدة نهائي الكأس

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إن مجلس الإدارة قرر توفير 5 شاشات عملاقة بالاستاد، اليوم الثلاثاء، وذلك تيسيرًا على جماهير وأعضاء النادي المصري، الراغبين في مشاهدة مباراة نهائي كأس ، والتي ستجمع فريقي المصري والأهلي على استاد برج العرب.

وأوضح "حلبية" أنه جار وضع شاشتين أمام المدرج الغربي، وشاشة أمام مدرج الدرجة الأولى (شمال)، والذي سيخصص لأعضاء الجمعية العمومية، بينما سيتم وضع الشاشة الرابعة أمام مدرج الدرجة الأولى (يمين) والذي سيخصص للأسر والعائلات من أبناء بورسعيد، فيما توضع الشاشة الخامسة أمام المدرج البحري.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن جماهير المصري قدمت نموذجًا مثليًا يحتذى به خلال مشاهدتهم مباراة الدور نصف النهائي، حيث جرى عرض المباراة من خلال شاشتين عملاقتين أمام المدرج الغربي، الذي احتشد بما يزيد على 10 آلاف مشاهد في مشهد نال إعجاب وتقدير الجميع، متوقعًا أن يصل العدد في النهائي إلى قرابة الـ20 ألف متفرج، وسينظم أمن النادي عملية الدخول والتواجد بأرضية الملعب، والتنسيق أيضًا مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية بهذا الشأن.

وأهاب رئيس مجلس الإدارة، بجماهير المصري، الالتزام التام بالسلوك القويم والروح الرياضية العالية، وعدم اللجوء لاستخدام الألعاب النارية حرصًا على سلامتهم في المقام الأول، ولعدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالية الرائعة، التي يأمل مجلس الإدارة أن تأتي بروعة وعظمة مثيلاتها التي استضافها ملعب الهوكي على مدار الموسمين الماضيين.

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