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النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال لتأخر صرف ميزانيات الوحدات المحلية في الجيزة

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النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال لتأخر صرف ميزانيات الوحدات المحلية في الجيزة النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال لتأخر صرف ميزانيات الوحدات المحلية في الجيزة

التحرير

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بسؤال للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لتأخر صرف الميزانيات الخاصة بالوحدات المحلية.

وقال فؤاد، إنه ورد إليه شكاوى من جانب المواطنين في محافظة الجيزة لتأخر وتعطل بعض أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة وغيرها من أعمال المحليات، بعدد من مناطق محافظة الجيزة ومنها علي سبيل المثال حي العمرانية.

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وأضاف أنه تواصل مع بعض الإدارات القائمة على تلك الوحدات للوقوف على السبب الأصيل وراء تأخر الانتهاء من تلك العمليات، وتبين أن السبب هو تأخر صرف الميزانيات الخاصة بالوحدات المحلية والمستحقة منذ بداية العام المالي الجديد يوليو 2017، والتي وافق عليها البرلمان من خلال الموازنة العامة للدولة التي تقدمت بها .

وطالب فؤاد بمعرفة السبب وراء تأخر صرف تلك الميزانيات حتى تاريخه، ومتي سيتم صرفها؟ على أن يتم الرد على السؤال كتابيا.

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التحرير

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