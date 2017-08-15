3 حلول بديلة لملء الحاجبين وزيادة كثافتهما

شيماء مصطفى

بعد أن أصبحت الحواجب الرفيعة موضة قديمة تنقل إطلالتك بالكامل إلى التسعينيات أصبحت الكثير من الفتيات اللائى لا يحظين بحواجب كثيفة بشكل طبيعى يعتمدن على قلم رسم الحواجب أو الجل أو حتى التاتو من أجل ملء الحاجبين وإظاهرهما أكثر كثافة.

ولكن إذا لم يتوافر لديكِ جل الحاجبين أو البودرة أو غيرها من المستحضرات الخاصة بالحاجبين إليكِ هذه الحلول البديلة التى كشفتها مجلة “مارى كلير” البريطانية، مع نصيحة بتطبيق تمهيدى “بريمير” العين على الحاجبين قبل تجربة أى من هذه الحلول لنتيجة مثالية:

الآيشادو الداكن

ظلال العيون الداكنة تشبه إلى حد كبير ظلال الحواجب لذلك يمكنك تطبيقه على الحاجبين إما باستخدام إصبعك أو فرشاة تطبيق “الآيشادو” لمنحهما مظهرًا مثاليًا.

الماسكارا

يمكنك استخدام الماسكارا لملء حاجبيكِ باستخدام فرشاة الماسكارا ولكن كونى حريصة على أن تطبيقها بخفة كى لا تحولى لونها إلى الأسود.

الكحل

يمكنك استخدام الكحل لملء الفراغات فى حاجبيكِ، ويفضل أن تستخدمى البنى الداكن بدلاً من الأسود لمنحك مظهرًا طبيعيًا أكثر. ولكن لا تبالغى فى استخدامه كى لا يتساقط شعر الحاجبين.

المصدر: اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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