رئيس لجنة الإسكان: شاهدون على تنفيذ 845 مشروعا سكنيا و 549 في الصرف والمياه

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قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت إنجازا كبيرا في قطاع الإسكان والمرافق العامة خلال 3 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنها «نقلة اقتصادية كبيرة في مجال الإسكان، تمثلت في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة».

وأضاف والي، في بيان، اليوم، الثلاثاء، أن لجنة الإسكان والمرافق تابعت الجهد الكبير المبذول من الحكومة، ومن خلاله، حققت نقلة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والمرافق العامة حيث بلغ إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل حوالى 845 مشروعا.

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وأوضح والي، أن قطاع الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان البديل للعشوائيات شهد أيضا طفرة كبيرة، حيث تم بناء 252 ألف و337 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، وجارس تنفيذ 280 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 40 مليار جنيه موزعة على 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة لطرح ما يقرب من مئات الآلاف من قطع الأراضي والإسكان العائلي في عدد كبير من المدن الجديدة.

وأشار إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي شهد تنفيذ 549 مشروع في محافظات الجمهورية بتكلفة قدرها 42 مليار جنيه تقريبا، اشتملت على إضافة طاقات المياه وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.