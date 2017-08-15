القوات المسلحة تدفع بلجان لتسوية مواقف التجنيد

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دفعت القوات المسلحة بلجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين بالمحافظات والمناطق النائية، من أبناء شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، حلايب وشلاتين، أبو رماد، ووادى العلاقي، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم دون مقابل مادي.

وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل الدعم لأبناء الوطن، المقيمين داخل البلاد أو خارجها، من خلال تيسير الخدمات التجنيدية التي تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة.

وتتضمن الإجراءات، إصدار شهادات المعاملة التجنيدية المختلفة، مثل الإعفاء النهائي، أو المؤقت، أو الاستثناء، أو تحت الطلب، أو لم يصبه الدور، وتسليمها للشباب في أسرع وقت، وإصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين داخل الجمهورية، من خلال مكاتب الاتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة بالجامعات، واستخراج تصاريح وأذون سفر للخارج، للحاصلين على إعفاء مؤقت أو استثناء مؤقت أو تحت الطلب، ولمن أدى الخدمة العسكرية وما زال في خدمة الاحتياط.

كما تتضمن الإجراءات استخراج أذون السفر للطلبة الدارسين داخل الجمهورية في أثناء إجازات نصف العام ونهاية العام الدراسى، عدا طلبة السنوات النهائية إذ لا يتم استخراج أذون سفر لهم بعد نهاية إجازة نصف العام، كما تضمنت الإجراءات تطوير مجمع خدمة المواطنين ومناطق التجنيد، لتنهي كل المعاملات التجنيدية في أسرع وقت ممكن، وإعداد مؤتمرات صحفية "تجنيدية - تطوع"، للإعلان عن قبول دفعات من المجندين، وذلك قبل كل مرحلة تجنيدية وقبل كل دفعة تطوع .

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وتم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة عبر شبكة الإنترنت، يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبلين على التجنيد من كل الفئات، والخدمات التجنيدية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن، وذلك عبر العنوان http:/tagned.afmic.gov.eg، إضافة إلى تخصيص بريد إلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة على الإنترنت، للرد على كل الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن على العنوان التالى (tageed @mod.gov.eg).

بينما تضمنت الإجراءات المتخذة للتيسير على المصريين المقيمين بالخارج ممن يستحقون الإعفاء المؤقت أو النهائى طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، إرسال المستندات المؤيدة لحقهم فى الإعفاء أو الاستثناء، مرفقة بكشف عائلة محرر على النموذج (1 جند)، ومعتمد من القنصلية المصرية بالبلد المقيمين به، إلى إدارة التجنيد والتعبئة، لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية وإرسالها للقنصلية، وتسليمها لهم دون مقابل مادي، وتيسير إجراءات تأجيل التجنيد للطلبة الدارسين خارج مصر، الذين تم وضعهم تحت الإشراف العلمى للإدارة العامة للبعثات، وذلك فى التقرير بتأجيل تجنيدهم من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد التعبئة للتيسير عليهم، وتوفير الجهد والنفقات، بدلا من انتقالهم لمسافات بعيدة بمناطق التجنيد المختلفة، واستخراج تصاريح السفر للمصريين في الخارج ممن حضروا لأرض الوطن طبقا لموقفهم التجنيدي، واستخراج إذن سفر لطلبة البعثات الذين يدرسون بالخارج من المسجلين تحت الإشراف العلمى بالإدارة العامة للبعثات ومؤجل تجنيدهم، والتصديق على استخراج 4 مكاتب للتجنيد والتعبئة تصاريح السفر للمواطنين بدلا من ترددهم على المقر الرئيسى لإدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد التابعين لها، وذلك لأهالي شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان، لتدعيم السياحة تشجيعا للمصريين بالخارج على قضاء عطلاتهم في المقاصد السياحية المصرية.

كما صدقت الإدارة العامة للتجنيد على تجديد جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، للاحتفاظ بإقاماتهم ووظائفهم واستقرار حالاتهم الاجتماعية بالدول المقيمين بها خارج الوطن، وذلك من خلال تجديد جوازات السفر المنتهية للشبان المصريين المقيمين بالدول العربية والأجنبية ممن بلغوا سن الإلزام وحتى بلوغهم 29 سنة حدا أقصى لا يجدد بعده، على أن يقدموا أنفسهم لمناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن، لتحديد موقفهم من التجنيد وتجديد جوازات سفر الشبان المصريين بالخارج، ممن تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 عاما) لمدة 7 سنوات لمن سددوا قيمة الغرامة المالية، لحين حضورهم للوطن وإنهاء موقفهم التجنيدى بشرط عدم تجاوزهم 44 عاما، وقررت القوات المسلحة الاعتداد بتوقيع الأب والجد في توثيق مستندات الإعفاء بدون توكيل رسمي، بشرط تقديم شهادة تحركات تفيد بأن طالب الإعفاء خارج أرض الوطن.