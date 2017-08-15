وزير الصحة يفتتح أكبر مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط

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افتتح الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، يرافقة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أكبر مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط بطاقة 13 مليون أمبول في الشهر وتكلفة 52 مليون جنيه.

وقال وزير الصحة، خلال الافتتاح مصنع الأمصال واللقاحات، إنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير بطاقة 50 مليون سرنجة بتكلفة 16 مليون دولار، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مصنع للمحاليل بالتعاون مع "أكديما للصناعات الدوايئة"، بتكلفة 12 مليون دولار.

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يهدف المصنع إلى أنتاج أمصال منقذة للحياة، مثل الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب والحيات والتيتانوس والدفتيريا ولسعات النحل ومصل حصان طبيعي، ليحقق البعد الاستراتيجي في توفير الأمصال للجهات السيادية مع توفيرها للسوق المحلي والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا.