طالبان تحذر ترامب من زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان

كابول (د ب أ)

حذرت قيادة حركة طالبان، في خطاب مفتوح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الإقدام على زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، التي شهدت أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

وجاء في الخطاب أن "التجارب السابقة أظهرت أن إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لا يؤدي إلى أي شيء إلا لمزيد من الدمار للجيش والقوة الاقتصادية للولايات المتحدة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أعلن أمس الاثنين أن إدارة ترامب ستعلن قريبا جدا استراتيجيتها العسكرية لأفغانستان.

وفي تقرير حديث للكونجرس، عندما كانت الخطة في مراحلها الأولى، قالت وزارة الدفاع إنها ستزيد عدد قواتها بعدة آلاف، لتعزيز مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للتدريب والدعم.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليا نحو 8400 جندي أمريكي في أفغانستان، مقابل نحو مئة ألف في عامي 2010 و 2011 .

وتواجه القوات الأفغانية ضغوطا متزايدة، مع فتح طالبان العشرات من الجبهات في أنحاء البلاد.

وتردد خلال الأسابيع الماضي أن ترامب يعيد التفكير في الخطة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية موجودة في أفغانستان منذ غزوها عام 2001 .