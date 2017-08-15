العراق: معركة تلعفر تنتظر ساعة الصفر

بغداد (د ب أ)

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء أن معركة تلعفر لم تبدأ لغاية الان، مشيرة إلى أنها بانتظار أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعلان ساعة الصفر.

وقالت القيادة ، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم ، إن "العمليات المشتركة وضعت فكرة العمليات والخطط الخاصة بعملية تحرير قضاء تلعفر"، مبينة أن "القطعات التي تشترك هي قطعات العراقية بكافة صنوفها ومسمياتها".

وأضافت القيادة أن "القطعات الان تجري الاستحضارات وهناك ضربات استنزافية لقدرات عناصر داعش باستهداف مقرات السيطرة والتجمعات ومستودعات الاسلحة ومعامل التفخيخ".

وتابعت أن "الضربات تكون وفق معلومات استخبارية من خلال القوة الجوية العراقية وهي مستمرة منذ فترة"، داعيا الاعلاميين الى "اخذ الاخبار من العمليات المشتركة حصرا".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري قال أمس لمحطة "روسيا اليوم" إن "سلاح الجو العراقي بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم داعش".

وأضاف الخضري أن القوات العراقية المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع "داعش" لبدء الهجوم البري.

وتعد تلعفر من المعاقل المهمة التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش" منذ صيف عام 2014