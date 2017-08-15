البورصة تربح 2 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

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بعد خسائر مُنيت بها خلال اليومين الماضيين، بدأت البورصة المصرية في تصحيح أوضاعها صباح اليوم، في مستهل الجلسات، حيث حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباحا قدرها ملياري جنيه، ليصل إلى مستوى 703.5 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13182 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.

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وبلغت قيم التداولات 18 مليون جنيه، عبر التداول على 5.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 649 صفقة.