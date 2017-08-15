أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تربح 2 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

Google+ Print
البورصة تربح 2 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم البورصة تربح 2 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعد خسائر مُنيت بها خلال اليومين الماضيين، بدأت البورصة المصرية في تصحيح أوضاعها صباح اليوم، في مستهل الجلسات، حيث حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباحا قدرها ملياري جنيه، ليصل إلى مستوى 703.5 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13182 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.

شاهد أيضا

وبلغت قيم التداولات 18 مليون جنيه، عبر التداول على 5.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 649 صفقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)