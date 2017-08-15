السيطرة على حريق محدود بشركة المعمل في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطر رجال الأمن الصناعي، بشركة السويس لتصنيع البترول " المعمل"، على حريق محدود بوحدة فصل الزيوت الكائنة بالشركة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة الزيتية، تقلت إشارة، اليوم الثلاثاء، باندلاع الحريق وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل شركة "المعمل".

وتوجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لشركات البترول بالمنطقة الجغرافية، لوحدة فصل الزيوت والمسؤولة عن استخراج المنتجات البترولية الثقيلة.

وأخمد قسم الأمن الصناعي، بمساعدة الدفاع المدني الحريق، مع إجراء أعمال التبريد بالخطوط، لضمان عدد تجدد النيران، ولتأمين الخطوط المجاورة وباقي وحدات الإنتاج.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن سبب الحريق تسريب بصمام خط الزيت، وقال مصدر مسؤول بالشركة: إن مهندسي التشغيل وفنيي الشركة يجرون أعمال إصلاح التسريب بعد توقف الوحدة جزئيًا.