" زراعة دمياط": الرقعة الزراعية خط أحمر.. ونسعى لتعزيز دور الجمعيات
" زراعة دمياط": الرقعة الزراعية خط أحمر.. ونسعى لتعزيز دور الجمعيات
10:56 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017
المهندس جاد عوض جاد
دمياط – محمد إبراهيم:
قال المهندس جاد عوض جاد، مدير عام مديرية الزراعة بدمياط، إنه يأمل في بداية تعيينه بمنصبه، بحث آليات توزيع العمل داخل القطاعات المختلفة في المديرية، إلى جانب توزيع الكميات المتاحة من الأسمدة على الفلاحين وتعظيم دور الجمعيات الزراعية.
وأكد مدير المديرية، الذي تسلم مهام منصبه، أمس الاثنين، في تصريح صحفي، على ضرورة المحافظة على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة وحرم الطريق، والالتزام باللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، لأنها خط أحمر، مشيرًا إلى أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم شدد على إحالة أي مشرف بالزراعة في القرى إلى النيابة، حال عدم الإبلاغ عن أي واقعة لتعديات على الأرض الزراعية في المهد.
وأوضح جاد، أنه من المقرر عقد اجتماع مع مسئولي الجمعيات الزراعية ومشرفي الزراعة بالمراكز لبحث الاستعدادات القصوى لموسم زراعة الأرز، وكذلك العمل على إزالة العقبات التي تواجه موسم زراعة القطن.
وعُيّن جاد خلفًا للمهندس محمد السيد عبد الله، الذي تولى مهام منصبه الجديد وكيلًا لوزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية.
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