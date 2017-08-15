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مواطنون عن بطاقة التموين: الحكومة بتعصر في الغلابة (فيديو)

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مواطنون عن بطاقة التموين: الحكومة بتعصر في الغلابة (فيديو) مواطنون عن بطاقة التموين: الحكومة بتعصر في الغلابة (فيديو)

التحرير

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أجرى برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، تقريرا عن آراء الشارع المصري فى القرارات الأخيرة الخاصة بالبطاقات التموينية.

وقال مواطن: "هي ألف ونص تسوى إيه أصلا، الكلام بتاع بيعصر في الغلابة، مفيش حد من الغلابة بياخد ألفين و3 آلاف جنيه زي ما الحكومة فاكرة".

وذكر أخر: "اللي عنده مرتب ودخل ثابت يتشال ماشي، لكن اللي معهوش يعمل أيه؟، لازم نخليها 2500 مش 1500، ده الحد الأدني اللي أي حد ممكن يعيش بيه، حد الجفاف، بيحاول يخلي الناس تعيش مش حاجة كبيرة أوي يعني".

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يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائي لفئات خاصة، إذ تضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى عن 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 1200 جنيه.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن القرار لا يتضمن استبعاد أى من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والبالغ عددهم 70 مليون مواطن، وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله عن 1500 جنيه.

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التحرير

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